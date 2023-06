Silvio Berlusconi al cinema tra Moretti | Sorrentino e Fellini

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lunedì 12 giugno 2023 scompare all’età di 86 anni, imprenditore (prima immobiliare e poi multimediale) che ha cambiato l’assetto della comunicazione televisiva italiana a cavallo tra la fine degli anni ’70 e nel corso dei ruggenti anni ’80, per poi “scendere in campo” nella politica di centro-destra dal 1994. Diventerà presidente del Consiglio per ben quattro volte, l’ultima nel 2011. Tra i personaggi politici più sornioni, influenti e controversi dell’intera storia dell’Italia dal dopoguerra in poi,è riuscito a plasmare un’intera nazione e i suoi usi e costumi in maniera profonda. Talmente profonda che i mezzi dele della televisione non lo hanno mai risparmiato, né sono stati particolarmente misericordiosi con la sua figura. Ripercorriamo brevemente gli ...