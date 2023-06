Silvio avrebbe applaudito | perché dico sì all’omelia su Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quando monsignor Delpini ha principiato la lettura, tale è stata, dell’omelia mi è venuta in mente la frase di Totò: “Ma ‘sto stupido dove vuole arrivare?”. Poi, all’ascolto delle parole si è aggiunto il pensiero e allora la predica, solitamente noiosa, prolissa, anche insopportabile, si è fatta interessante, furba, acchiappante.si è trattato del Bignami della vita di, uomo di affari, forse affarista, uomo politico, forse politicante, uomo personaggio, forse personalità, riassunto breve e niente affatto moralista o moraleggiante ma astutoDelpini sapeva benissimo dove voleva arrivare: al compimento, al giudizio ultimo che non è più, per fortuna dell’imputato, dinanzi a giudici a denominazione di origine incontrollata, pronti all’ultima accusa e successiva condanna, tra gli osanna delle ...