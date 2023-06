Silence - L' elettrica con le batterie-trolley

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una nuova propostasi aggiunge all'ormai ricco catalogo di mezzi alternativi alle più tradizionali citycar. Parliamo dellaS04, un quadriciclo pesante (L7e, guidabile a partire dai 16 anni) prodotto in Catalogna dalla Acciona, azienda nota in alcune grandi città italiane per i servizi di condivisione di ciclomotori elettrici. E proprio da questi mezzi, anch'essi a marchio, la microcar S04 riprende la caratteristica soluzione delleestraibili, peraltro utilizzabili anche sugli stessi veicoli a due ruote della Casa. Lo spazio. La microcar è lunga 2,28 metri, larga 1,27 e alta 1,57, con un passo di 1,58 metri, e può ospitare due persone. Vista la larghezza ridotta, il sedile del passeggero risulta collocato in posizione più arretrata rispetto a quello del guidatore, che così può muovere ...

Una nuova propostasi aggiunge all'ormai ricco catalogo di mezzi alternativi alle più tradizionali citycar. Parliamo dellaS04, un quadriciclo pesante (L7e, guidabile a partire dai 16 anni) prodotto in ...L'azienda spagnola di mobilitàha annunciato l'entrata in produzione di serie della sua nanocara due posti chiamataS04 , che avevamo visto in anteprima ad EICMA 2021. Un settore interessante ...Una one - woman - band , con chitarra, voce ed elettronica, che miscela loop, noise e ... con Deb Googe (My Bloody Valentine) per una cover di The Sound of. Nel novembre 2021 ...

Silence S04: la prova dell’elettrica con le batterie-trolley - Quattroruote.it Quattroruote

Una nuova proposta elettrica si aggiunge all’ormai ricco catalogo di mezzi alternativi alle più tradizionali citycar. Parliamo della Silence S04, un quadriciclo pesante (L7e, guidabile a partire dai 1 ...La scommessa di L-ETRIK la prima catena europea di micromobilità elettrica urbana: la nuova catena retail di veicoli elettrici per la città.