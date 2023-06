Si può e conviene fare una causa per pochi euro? Il 90% sbaglia la risposta ma è utile saperlo

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 15 giugno 2023)per: si può? Come stanno le cose?ssimi sanno cosa dice la legge sul tema, mapuò essere. Di solito prima di iniziare unaci si sofferma a calcolare i pro e i contro dal punto di vista economico. Sotto questo profilo,unaper qualche decina disembra immediatamente poco conveniente. Il gioco non vale la candela, dato che le spese sarebbero più elevate della somma esigua, o perfino irrisoria, che andremmo a raccogliere in caso di vittoria. Ha sensoper una cifra irrisoria?ssimi lo sanno – grantennistoscana.itMa non sempre chi fane valuta la ...