Shannen Doherty | ?«Questo è vivere con il cancro»

su Instagram ha raccontato in queste ore l'evoluzione della malattia contro cui combatte ormai da parecchio tempo. Un cancro al seno con recidiva che di fatto sta mettendo a dura prova ...ha rivelato che il cancro al seno contro cui lotta dal 2015 si è esteso al ...Una prova di coraggio e condivisione che torna a fare anche in questa occasione: in un primo videosi mostra in ospedale durante la radioterapia, in lacrime. 'Il 5 gennaio, la mia TAC ha ...

Shannen Doherty torna a parlare della sua malattia: «Mi hanno trovato metastasi al cervello» Vanity Fair Italia

Scarlett Johansson ha confessato di aver avuto un inizio di carriera molto difficile a causa del suo corpo, troppo sensuale per alcuni ruoli.Il volto più amato di Beverly Hills 90210 gela i fan con un comunicato agghiacciante: il mostro è tornato, e fa più paura che mai.