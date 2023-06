Shannen Doherty e il drammatico video dell' intervento al cervello | «Volevo essere coraggiosa | ma ero pietrificata»

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'attrice di Beverly Hills 90210,, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla sua condizione di salute. Un, datato 16 gennario 2023, in cui racconta un momento molto...

La notizia dello scorso 7 giugno, tremenda: il cancro cheaveva al seno si è diffuso al cervello . È stata la star di Beverly Hills 90210 a mostrare in maniera esplicita cosa sta vivendo negli ultimi mesi postando una foto dove viene ritratta ..., rimasta nella memoria collettiva come l'affascinante e capricciosa Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 , sta lottando da lungo tempo contro il cancro , precisamente dal 2015 quando ...su Instagram ha raccontato in queste ore l'evoluzione della malattia contro cui combatte ormai da parecchio tempo. Un cancro al seno con recidiva che di fatto sta mettendo a dura prova ...

Shannen Doherty: «Questo è vivere con il cancro» Vanity Fair Italia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L'attrice di Beverly Hills 90210 ha scoperto di avere delle metastasi al cervello e si è dovuta sottoporre a un intervento di chirurgia ...