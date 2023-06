Seul | ' la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici'

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'esercito sudno ha annunciato che "ladelhaduenon identificati nel Mare Orientale", riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone. ...

Poco dopo le autorità nipponiche hanno confermato che due missili balistici lanciati dalladel Nord sono caduti nelle acque all'interno della zona economica esclusiva del Giappone. Lo ha reso ...Secondo, Tokyo e Washington, ladel Nord ha rubato fino a 1,7 miliardi di dollari in criptovalute nel 2022 e ha sostenuto i suoi programmi di armamento in parte raccogliendo informazioni ...I prezzi all'esportazione delladel Sud a maggio sono diminuiti dell'11,2% su base annua, il ... Poco sotto la parità Hong Kong ( - 0,35%); sulla stessa linea, in rosso( - 0,72%). Senza ...

L'accusa di Seul a Pyongyang: “La Corea del Nord ruba dati personali su internet in tutto il mondo” Il Mattino di Padova

La BBC è riuscita a intervistare tre persone che vivono in Corea del Nord grazie all'aiuto dell'organizzazione Daily NK basata a Seul, che ha una rete di… Leggi ...L'esercito sudcoreano ha annunciato che "la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici non identificati nel Mare Orientale", riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone.