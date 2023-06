Settantanove persone sono morte in un naufragio al largo della Grecia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 giugno 2023)le vittime accertate deldi un peschereccio aldelle coste. Letratte in salvocentoquattro, ma le operazioni proseguono proprio in queste ore. I dispersicentinaia: sull’imbarcazione c’erano probabilmente più settecentocinquanta migranti. I datiguardia costiera greca, che sta coordinando le operazioni di salvataggio. Il peschereccio Adriana era presumibilmente diretto in Italia, ma si è ribaltato a quarantasette miglia nautiche a sudovest di Pylos, nel Peloponneso, a un giorno di navigazione dalle coste italiane. «Ieri avevamo allertato la Guardia Costiera ellenica alle 16:53 per questa imbarcazione in difficoltà, poiché le ...