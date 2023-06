Serie A | Il miracolo del generale Ranieri e qualche lacrima che dice tutto

(Di giovedì 15 giugno 2023) 2023-06-12 09:37:40 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: Claudioè un ragazzo leggendario. Un allenatore totale. Un uomo di calcio che, dopo i 70 anni, continua a dare lezioni. I suoi momenti difficili sono stati tanti, ma quelli di gloria, quelli impossibili, lo hanno elevato al cielo degli allenatorisi. A Valencia ha alzato un trofeo dopo oltre 20 anni nel nulla. Poi ha dato una delle campane più incredibili nella storia della creazione della Permier League campione al Leicester e ora, nei suoi ultimi tiri da allenatore, lo ha fatto di nuovo con il Cagliari. La squadra sardeana lo ha chiamato in pieno Natale. Infatti, Ho firmato il contratto per due stagioni e mezzo alla vigilia di Natale. Il Cagliari era al quattorsimo posto ...

Claudio Ranieri, dopo il miracolo Leicester il Cagliari in Serie A ... Eurosport IT

Il Cagliari con un colpo di coda quasi insperato, dopo solo un anno di purgatorio, è nuovamente in Serie A ! Il calcio è così, un minuto la festa è pronta a Bari, il minuto dopo a festeggiare è ...Domenica la finale playoff contro i pugliesi allenati da Delio Rossi. Ai lecchesi basterà un pareggio per salire in cadetteria dopo oltre 50 anni ...