Sergio Endrigo | 10 canzoni per ricordare il cantautore italiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una presenza scenica minimale con la schiena leggermente incurvata sul microfono, lo sguardo malinconico e la bocca contratta, tesa nell’accompagnare le parole così belle delle sue, che forse avevano bisogno di quella tensione e gravità di postura. Questo è stato, un grande protagonista della canzone italiana dagli anni ’60 agli anni ’80. Nato il 15 Giugno 1933 a Pola, in Istria e morto nel 2005 a Roma. Dopo essersi trasferito a Venezia, inizia la sua carriera nel mondo della musica come cantante in piccole orchestre, tra cui quella in cui conobbe Riccardo del Turco, con cui pubblicò nel 1959 il suo primo 45 giri. Franco Migliacci, Umberto Bindi, Gino Paoli scrissero per lui e insieme a lui i suoi primi successi. Nel 1962 uscì il suo primo album da solista. Per ben nove volte...

Il 15 giugno del 1933 nasceva a Pola, in Istria,. Il cantautore , scomparso il 7 settembre 2005, fu negli ultimi anni quasi inattivo: ingiustamente messo in disparte, penalizzato da una forma piuttosto seria di sordità, compariva in ...1969: Nasce a Los Angeles, California, USA, il rapper e attore O'Shea Jackson Sr., in arte Ice Cube, prina nei N. W. A. poi solista. Avanti TAGS 15 giugno , Ella Fitzgerald , Fausto Papetti La ...L'Arca di Noè (Cd Warner Music 5050466512123) La scomparsa dinon ha forse riempito i titoloni dei giornali come altre illustri dipartite del 2006 ma la cosa ...

Sergio Endrigo avrebbe 90 anni, esce la raccolta dei successi Agenzia ANSA

Il 15 giugno del 1933 nasceva a Pola, in Istria, Sergio Endrigo. Il cantautore, scomparso il 7 settembre 2005, fu negli ultimi anni quasi inattivo: ingiustamente messo in disparte, penalizzato da una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...