“Sequestro pianificato” | i sospetti del padre di Kata guidano gli investigatori | che fine ha fatto la bimba scomparsa a Firenze?

(Di giovedì 15 giugno 2023) Proseguono ale indagini per cercare la piccola, che potrebbero essere state arricchite anche dalle indicazioni delMiguel, scarcerato ieri mattina, il quale avrebbe riferito dei suoiagli inquirenti. L’uomo avrebbe avuto un primo colloquio con gligià ieri, secondo quanto emerge, ma è probabile che a breve venga risentito in modo più approfondito dagli...

Ildella bimba potrebbe essere maturato nel contesto del racket degli affitti illegali , ... "L'hanno rapita, è statotutto. Non ci sono telecamere. Sanno cosa hanno fatto, loro" ...I " collaboratori di giustizia ", questa volta, erano Franco Brunero, Rocco Pipicella, Francesco Strangio (per il solonella persona di Tullio Fattorusso). Era comprovato che questi ...La Procura di Milano ha raccolto elementi che fanno ritenere che l'uomo abbial'... In casa è stato trovato e sottoposto aun ceppo di coltelli posizionato sopra al forno della ...

“Sequestro pianificato”, i sospetti del padre di Kata guidano gli investigatori: che fine ha fatt Gazzetta del Sud

Proseguono a Firenze le indagini per cercare la piccola Kata , che potrebbero essere state arricchite anche dalle indicazioni del padre Miguel, scarcerato ieri ...Bimba scomparsa a Firenze, parla il papà di Kata: "Hanno pianificato tutto ma non so perché" "Qui ci ... la bambina di 5 anni scomparsa sabato a Firenze. Sequestro di persona a scopo di estorsione è l ...