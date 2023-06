Senza difesa dei confini Meloni incalza l' Ue sui migranti

(Di giovedì 15 giugno 2023) "L'arcipelago maltese, come voi sapete, ospita la missione più longeva della storia delle forze armate italiane nel campo della. Quest'anno compie 50 anni di attività e quindi Somma è un'altra materia sulla quale la nostra cooperazione è molto forte. In tema di immigrazione abbiamo discusso soprattutto in vista del prossimo Consiglio europeo. Abbiamo convenuto e combiniamo sul fatto cheun'adeguatadeiesterni dell'Unione Europea diventa molto più difficile parlare di movimenti secondari.", le parole di Giorgiaincontrando il Primo Ministro di Malta Abela. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma, 15 giu. Con il premier maltese Abela conveniamo sul fatto cheunadeguatadei confini esterni sarebbe molto piu' difficile risolvere il problema dei movimenti secondari. La sfida e' lavorare insieme sui movimenti primari per risolvere la questione ...... che dà spazio a tutti,pressioni etraumi. Ma comunque un problema c'è'. Ecco… '... Il punto non è ladell'endotermico, il punto è come fare a non diventare un mercato di serie ...Ci sono segnalazioni di casi di colera nelle zone allagate e circa un milione di persone rischia di rimanereacqua potabile. Oggi a Bruxelles vertice dei ministri delladella Nato. ...

Meloni: Senza difesa dei confini dell'Ue, diventa difficile parlare di ... QUOTIDIANO NAZIONALE

ROMA (ITALPRESS) - "In vista del prossimo Consiglio europeo conveniamo sul fatto che senza una adeguata difesa dei confini esterni dell'Unione Europea diventa m ...L’appuntato della Guardia di Finanza Michele Pellegrino e i tecnici dell’Istituto Geografico Militare Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini ...