Senza cattedra e con i banchi modulari A Roma la scuola che entusiasma i genitori | “I figli sono tutti stati promossi con merito”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 giugno 2023) Con la chiusura dell'anno scolastico, l'Istituto Comprensivo Montessori - Maria Clotilde Pini si prepara per le sfide future. Come segnalaH24, questo istituto, situato in via Santa Maria Goretti, è il solo in Italia ad adottare completamente l'approccio Montessori. L'articolo .