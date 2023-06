Secondo il The Sun | gli sceneggiatori vorrebbero richiamare sul set tutte le attrici che hanno già interpretato la Regina nella serie TV Aggiungendone una

Leggi su iodonna

(Di giovedì 15 giugno 2023) C’è grande attesa per la sesta stagione di The Crown, latelevisiva Netflix incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica. E a quanto pare ci saranno ben quattroa interpretare il ruolo della protagonista. Il red carpet di “The Crown 5”: le star dellae i look guarda le foto Leggi anche › “The Crown 6”, la prima foto di Kate e William all’inizio della loro storia d’amore The Crown 6, ...