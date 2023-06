Se sui diritti Lgbt siamo indietrissimo lo dobbiamo anche a Berlusconi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Si sa, gli italiani hanno la memoria corta: tendono a perdonare e dimenticare il passato. Ma così, specialmente nel segreto dell’urna, ripetono spesso gli stessi errori. Oggi la scomparsa di Silviosembra gettare un’ultima luce su tutte le gaffe e le goliardate che hanno contraddistinto la sua vita pubblica, personale e politica, prima dell’oblio definitivo. Sarebbe però un peccato – o meglio, un errore – dimenticare che forse quelle figuracce, se considerate una per una e messe in ordine, delineano un percorso preciso, nato con uno scopo altrettanto specifico. Senza scomodare i massimi sistemi e i vari complottismi, mi viene difficile pensare che certe uscite pubbliche fossero semplicemente le cadute di stile di un grande comunicatore. Su alcuni temi c’era (e netroppo velato) un finto disinteresse, giustificato da ragioni puramente ...

...quanto denaro hanno ricevuto i 20 club del massimo campionato - - > Tutti i ricavi deiTV ... dei punti ottenuti, dei risultati negli ultimi cinque campionati, erisultati storici tra 1946/...... le ultime su tecnologia, gadget, ambiente e. Iscriviti subito " La morte del re delle tv e ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Notizie, recensioni e guide all'acquistomigliori ...Tuttavia, gli oppositori ritengono che il governo si stia muovendo troppo in frettadegli omosessuali in una regione nota per il conservatorismo sociale, un'eredità del dominio sovietico ...

Lega Serie A, prorogati i termini per presentare offerte sui diritti tv Sportitalia

A quanto ammontano i ricavi dei diritti TV della Serie A per le singole squadre Ecco le cifre stimate alla fine della stagione 2022-23.Le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) per gli affidamenti nei settori speciali, ovvero nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ...