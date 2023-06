Se la casa del Parlamento costa carissima all' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ileuropeo potrebbe presto affittare a Strasburgo un nuovo palazzo offertogli “a prezzo stracciato” dal governo francese. Settecentomila euro annui contro un valore stimato di locazione di 3,4 milioni, un'occasione che alla prima riunione in proposito tra presidente e 14 vicepresidenti è stata informalmente votata a maggioranza. L'edificio in questione è l'Osmose, 15mila metri quadrati nuovi di zecca, a due passi dall'attuale sede del, dotato di tutti crismi ambientali e di confort. Per l'Eliseo evidentemente è una priorità dal momento che è stata affidata al primo ministro in persona, il cui piano prevede prima l'acquisto del palazzo da parte dello Stato e quindi un contratto di locazione per 99 anni, per un totale di quasi 70 milioni, al netto delle rivalutazioni che saranno certamente calcolate nel tempo. ...