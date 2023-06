Scusami Zero ma “Questo mondo mi ha reso cattivo”

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 15 giugno 2023) …e così mia madre mi mollò un ceffone. Lo fece all’improvviso, senza alcun segnale che facesse presagire un suo possibile arrivo. Cinque dita usate a mò di frusta, tese fino al massimo della loro estensione e poi recuperate come un filo da pesca grazie a un istintivo movimento del polso. – Non piangere – mi soffiò in faccia, facendo sibilare l’aria attraverso i denti stretti. Non ebbi nemmeno il tempo di accarezzarmi la guancia: lo stupore e la delusione arrivarono prima del dolore. Cercai intorno frammenti di colpa: non ce ne erano. Nemmeno il più piccolo. Ero solo un bambino di tre anni, a spasso con la mamma, che si era commosso alla vista di un venditore ambulante. – Perché piangi? – continuò mia madre confondendomi. La domanda era riferita alle lacrime prima o dopo lo schiaffo? Decisi di avvalermi della facoltà di non rispondere: mattinata troppo rischiosa… – ...