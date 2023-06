Scotellaro e la scoperta del Sud | ad Avellino convegno sul sindaco-poeta a 100 anni dalla nascita

(Di giovedì 15 giugno 2023) In occasione del centenario delladi Rocco(1923-2023), sabato 17 giugno, alle ore 18, presso la chiesa del Carmine di, promossorivista “Critica sociale” in collaborazione con il Centro di Ricerca Guido Dorso, si terrà un incontro su “e ladel Mezzogiorno. Il centenario delnelle pagine di Critica sociale”.All’iniziativa, introdotta dal giornalista Massimiliano Amato, condirettore della rivista “Critica sociale”, interverranno il vicepresidente del Centro Dorso, Nunzio Cignarella, l’editore della rivista, Giuseppe Sarno, il giornalista Generoso Picone e lo storico Paolo Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... presso la chiesa del Carmine di Avellino, promosso dalla rivista "Critica sociale" in collaborazione con il Centro di Ricerca Guido Dorso, si terrà un incontro su "e ladel ...Il protagonista di questa dark comedy a tinte crime è Nino(interpretato da Luigi Lo ... Non si tratta "solo" di una storia di sport, ma anche didi sé stesse, emancipazione e ...... presso la chiesa del Carmine di Avellino, promosso dalla rivista "Critica sociale" in collaborazione con il Centro di Ricerca Guido Dorso, si terrà un incontro su "e ladel ...

Scotellaro e la scoperta del Sud, ad Avellino convegno sul sindaco ... Il Denaro

In occasione del centenario della nascita di Rocco Scotellaro (1923-2023), sabato 17 giugno, alle ore 18, presso la chiesa del Carmine di Avellino, promosso dalla rivista “Critica sociale” in collabor ...L'evento si terrà sabato 17 giugno alle ore 18.00 In occasione del centenario della nascita di Rocco Scotellaro (1923-2023), sabato 17 giugno, alle ore 18.00, presso la chiesa del Carmine di Avellino, ...