Scontro tra treni sulla Andria-Corato | due condanne e 14 assoluzioni

(Di giovedì 15 giugno 2023) Fu un errore umano. E non era doveroso, come sostenuto dall'accusa, l'investimento di 664mila euro per evitare il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, che provocò 23 morti e 51 feriti,tratta a binario unico tra. Per evitare la tragedia non sarebbe stata indispensabile la somma per installare il sistema del blocco conta assi - in sostituzione del vecchio blocco telefonico - che avrebbe fatto scattare elettronicamente il semaforo rosso in caso di pericolo alla circolazione deisu tutta la rete-Barletta. Perché quella tragedia, come stabilito dai giudici, fu provocata da un errore umano e non dai mancati investimentisicurezza che avrebbero smantellato il sistema del blocco telefonico ritenuto dalla pubblica accusa "non sicuro e obsoleto".