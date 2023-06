Scontro tra treni in Puglia | condannati un capostazione e un capotreno Assolti i dirigenti di Ferrotramviaria e dell’ente ministeriale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quattordici assoluzioni e due condanne: 6 anni e 6 mesi per ildi Andria Vito Piccarreta, 7 anni per ilNicola Lorizzo. È la sentenza del Tribunale di Trani al termine del processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016. Lungo la tratta a binario unico Andria-Corato delle Ferrovie del Nord Barese, gestita da, duesi scontrarono frontalmente causando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. L’accusa, secondo cui l’incidente dipese da un errore umano e da mancati investimenti per la sicurezza, aveva chiesto 15 condanne a pene comprese tra i 12 e i 6 anni di reclusione e un’assoluzione. Le accuse erano di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose plurime, rimozione e omissione colposa di cautele contro gli infortuni e falso. I familiari delle vittime, ...