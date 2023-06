Sciopero metalmeccanici | stop di 4 ore il 7 e 10 luglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – Fim Fiom e Uil proclamano 4 ore diin tutte le aziende metalmeccaniche del Paese. Venerdì 7tocca alle aziende delle regioni del centro-nord. Lunedì 10le regioni del sud, Lazio compreso. Lo indicano i sindacati deiin una conferenza stampa a Roma. “Presidi, manifestazioni e discussioni collettive -scrivono i sindacati- serviranno a lanciare un grido nel Paese perché l’industria metalmeccanica in Italia è a rischio. Unoper spingere il governo ad agire, per costruire le basi di un vero confronto e per rilanciare il futuro del settore metalmeccanico”. L'articolo proviene da Italia Sera.

