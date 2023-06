Sci di fondo | raduno fino al 2 luglio tra Svezia e Norvegia | nove azzurri convocati

Leggi su sportface

Il responsabile tecnico azzurro Markus Cramer ha scelto di dividere il lavoro in due blocchi separati, che vedranno gli atleti prima in, a Torsby, dal 15 al 25 giugno, e successivamente a Trysil, in Norvergia, sino a fine. Federico Pellegrino guida il gruppo composto da Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi e Caterina Ganz. Il gruppo sarà seguito dallo staff tecnico composto da Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra oltre che dal fisioterapista Christophe Savoye. SportFace.