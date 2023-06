Sci di fondo | la Nazionale italiana in raduno tra la Svezia e la Norvegia

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’inverno è ancora lontano, ma alcune discipline non possono fermarsi. Lo sci diè tra queste: laè pronta a partire per un maxinel Nord Europa con tappe tra. Dal 15 giugno al 2 luglio, gli azzurri (squadra maschile e femminile) saranno impegnati prima a Torsby, poi in quel di Trysil. I convocati: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi e Caterina Ganz. Con loro presenti i rappresentanti dello staff tecnico Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra ed il fisioterapista Christophe Savoye. Foto: Pentaphoto

Durerà fino al 2 luglio il maxi raduno in nord Europa delle squadre italiane maschili e femminili di sci di fondo. Il responsabile tecnico azzurro Markus Cramer ha scelto di dividere il lavoro in due blocchi separati, che vedranno gli atleti prima in Svezia, a Torsby, dal 15 al 25 giugno, e ...Inizia la stagione per Federico Pellegrino e compagni. MILANO - Le squadre italiane maschili e femminili di sci di fondo partono per il nord Europa per un maxi raduno che parte oggi e che si protrarrà fino al 2 luglio. Il responsabile tecnico azzurro Markus Cramer ha scelto di dividere il lavoro in due ...

