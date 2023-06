Schiaffo del Pd alle vittime delle Br | a Strasburgo non votano per l’estradizione di Casimirri

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tre europarlamentari del Pd, l’ex-governatrice del Piemonte, Mercedes Bresso, Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente dell’S&D ed ex-vicepresidente della Regione Lazio nella giunta Zingaretti e, infine, l’ex-sindaco di Milano, il penalista Giuliano Pisapia, hanno votato contro un emendamento della Lega, che non è quindi, passato per una manciata di voti, teso a ribadire e rafforzare la richiesta al Nicaragua di estradizione immediata di Alessio, l’unico terrorista italiano ancora latitante del commando che rapì e uccise Aldo Moro e la sua scorta. Nell’emendamento, bocciato, il Parlamento Europeo “ribadisce la sua richiesta di estradizione immediata di Alessio, terrorista italiano fuggito e attualmente residente a Managua sotto la protezione del governo nicaraguense, in Italia, dove dovrà scontare in via definitiva sei ...

'Dal Parlamento Europeo unoalle vittimeterrorismo e ai loro parenti. Esprimiamo stupore e rammarico per l'esitovoto di oggi in plenaria, dove per una manciata di voti non è stato approvato un emendamento ...... ha affermato Christine Schneider, capo negoziatore della legge per contoPPE. 'Il voto finale è ancora in sospeso, ma la decisione finale è già unoin faccia alla Commissione e al ...Ambrogio (FdI): 'alla storiaM5S' A replicare al grillino è la senatrice di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio , che definisce l'odg: ' Un clamoroso e goffoalla storia '. ' Che ...

Schiaffo del Pd alle vittime delle Br: a Strasburgo non votano per l ... Secolo d'Italia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“È una visione distorta di Brugherio – continuano Pd e compagni – che dà uno schiaffo alla riduzione del traffico cittadino, al voler vivere gli spazi della città come luoghi di aggregazione e ...