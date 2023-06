Sarà un’estate caratterizzate da siccità | ondate di calore e rischio inondazioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 giugno 2023) Siamo a metà giugno e in tutta l’Italia il maltempo sta causando piogge torrenziali ein diverse zone. Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), è importante chiedersi se gli eventi meteorologici estremi siano diventati la nuova normalità. È stato recentemente pubblicato il nuovo rapporto sull’estate 2023, che tarda ad arrivare e ci sta regalando un giugno insolito ma comunque fresco e a tratti piacevole al sud, sebbene si verifichino gravi problemi di allagamenti in tutto il Paese. Secondo l’Agenzia, non ci sono motivi per essere tranquilli, anzi. Nel comunicato pubblicato, si sottolinea ilevidente didipiù intense e prolungate nel Sud Europa, compresa l’Italia, e disempre più frequenti ed estreme nel Nord. Queste sono le prospettive per la ...