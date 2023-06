Sanità Roma | firmata convenzione tra Idi e Casagit

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) – Da oggi i giornalisti italiani e tutti gli iscritti aSalute potranno rivolgersi all’IDI – Istituto Dermopatico dell’Immacolata – IRCCS per usufruire di tutte le prestazioni sanitarie offerte dall’Istituto. È statanei giorni scorsi presso la sede dell’IDI, in Via dei Monti di Creta 104 dal dott. Alessandro Zurzolo, Consigliere Delegato della Fondazione Lugi Maria Monti (IDI) e dal dott. Francesco Matteoli, Direttore Generale diSalute, laper l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli iscritti asalute. I soci della storica CASSA AUTONOMA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA DEI GIORNALISTI ITALIANI “ANGIOLO BERTI” fondata nel 1974 potranno così accedere, attraverso un canale dedicato, alle prestazioni sanitarie offerte dell’IDI. La ...