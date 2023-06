Sampdoria | nome a sorpresa | il prossimo dg sarà Legrottaglie?

... bisogna solo inserire il. Galtier e Sousa sono al 35% delle possibilità, Garcia al 30% Mg Napoli 04/06/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Matteo Gribaudi/Image ...Il presidente Sticchi Damiani, probabilmente anche adi tutta la compagine societaria, si è ... La(attanagliata pure da problemi societari), la Cremonese (l'unica delle neo promosse a ......Marsiglia o anche della. Intanto, il Frosinone dovrà cerca un nuovo allenatore. Venerdì mattina, è prevista una conferenza stampa del presidente Stripe che potrebbe già annunciare il...

Sampdoria, nome a sorpresa: il prossimo ds sarà Legrottaglie Calciomercato.com

La Lazio per diverso tempo ha seguito il portiere della Sampdoria, Emil Audero. Il portiere di origine indonesiana ha scelto di rimanere blucerchiato nonostante la retrocessione, in attesa di eventual ...Per la panchina sono in lizza Baroni, Grosso (che ha annunciato l’addio al Frosinone) e Pirlo, ci sono stati contatti con Stroppa tenuto in grande ...