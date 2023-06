Sampdoria | domani la fondamentale assemblea degli azionisti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quello di, venerdì 16 giugno, sarà un giorno decisamente importante per il futuro dellaappena retrocessa in Serie B. Alle ore 12:00 a Corte Lambruschini è in programma l’. C’è fiducia sulla presenza di Fabio Toso, il nuovo amministratore unico della Sport Spettacolo Holding – società che controlla ancora la Samp fino a quando non ci sarà la chiusura con Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi -, da poco nominato da Massimo Ferrero. Se Toso non dovesse esserci, l’slitterebbe al 19 o 20 giugno, giorno in cui la società blucerchiata dovrà avere tutti i documenti pronti per iscriversi al prossimo campionato di serie B. C’è da approvare il bilancio al 31 dicembre 2022 e senza questo passaggio il futuro può diventare pericoloso. ...

Genova. Laha raggiunto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione del debito . Gli ultimi accordi con i creditori, tra cui alcuni procuratori che avevano debiti di svariati milioni di euro, ...è agenda in prima convocazione l'assemblea dellache dovrà approvare il bilancio, gravato da una perdita vicina ai 30 milioni di euro , appesantito dalle numerose minusvalenze sulla ...Commenta per primo Buone notizie per la, che ha trovato l'accordo con gli agenti, avendo ottenuto il 60% dei consensi per il piano ...(giovedì) il club blucerchiato dovrebbe definire ...

Sampdoria: domani assemblea degli azionisti con incognita - Calcio Agenzia ANSA

C'è un punto interrogativo ma filtra un leggero ottimismo con la consapevolezza che far andare deserta l'assemblea degli azionisti della Sampdoria in programma domani alle 12 a Corte Lambruschini potr ...La Sampdoria si riunirà in assemblea: attesa per le mosse di Toso, nominato da Ferrero amministratore unico della Sport Spettacolo Holding La Sampdoria si riunirà domani in assemblea per l’approvazion ...