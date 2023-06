Sampdoria | a rischio la conferma del CdA? Il punto dopo la mossa di Ferrero

Domani è agenda in prima convocazione l'assemblea dellache dovrà approvare il bilancio, ...o addirittura alla terza (il 20) costringendo Radrizzani e il cda ad acrobazie ad altissimo...... come avrebbe voluto il Viperetta , per approvare l'aumento di capitale necessario al salvataggio della. Saranno da valutare adesso le mosse della proprietà Samp, quindi dei Ferrero, nella ......offensiva ma vengono buttati via troppi punti per il poco cinismo (le gare controe e ... Anche perché ildi retrocedere quest'anno è stato molto grosso. Termina qui la mia riflessione ...

Sampdoria, braccio di ferro tra Ferrero e il club, rischio mancata ... Diretta

La nomina di Toso come guida della SSH, la holding del Viperetta che contiene anche la Sampdoria, potrebbe avere dei riflessi sul board dirigenziale blucerchiato. Uno riguarda ad esempio il CdA, che f ...Il 16 giugno ci sarà la prima convocazione dell'Assemblea degli azionisti della Sampdoria: da capire la strategia di Vidal, che potrebbe renderla deserta ...