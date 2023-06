Salute | l’appello | “Non comprate farmaci su siti web illegali | ecco come riconoscerli”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) “La raccomandazione è: se andate online” per acquistare prodotti farmaceutici “usate soloautorizzati e certificati, perché danno garanzia. Tutti questiche nascono e muoiono, operanti dall’estero o da località strane, il suggerimento è di non utilizzarli e di fare tanta attenzione. In Italia iche necessitano di prescrizione, e alcune tipologie di prodotti, non possono essere venduti online. Quindi insospettitevi. L’altro elemento a cui fare attenzione è il bollino che contraddistingue un sito autorizzato”. A lanciare un appello a non acquistareonline, facendo le dovute verifiche prima di mettere i prodotti nel carrello, è Salvatore Butti, presidente di Asso. Butti ha appena segnalato un sito che appare essere irregolare per le modalità con ...