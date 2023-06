Sala e lo stadio di Inter e Milan | “Sarebbe spiacevole perderlo Basta chiacchiere”

Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe, all'evento di Sky Tg 24 a Palazzo Reale commentando le ultime sul nuovodi Inter e Milan: 'Non possiamo più continuare a parlare di ......più volte sui led di bordocampo in occasione delle gare casalinghe del Monza e sui backdrop in... Lo storicoBrianteo si è così trasformato in U - Power Stadium, un impianto completamente ...Rumoroso il saluto della curva del Milan, con cori da('C'e' solo un presidente') e maxi - ... Sindaci come Giorgio Gori e il padrone di casa Giuseppe. Governatori come Massimiliano Fedriga, ...

Nuovo stadio, Sala rilancia e mette sul tavolo un'altra area. Ma c'è una riserva Fcinternews.it

Non ci sono novità in casa Inter e Milan sul fronte stadio e, a quanto pare, anche il sindaco di Milano Beppe Sala si è stufato di parlarne. Da Palazzo Reale, il numero uno del capoluogo lombardo ha ...STADIO – Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a Sky Tg24 da Palazzo Reale del capoluogo della Lombardia sullo stadio per Inter e Milan. Seduta in rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +0 ...