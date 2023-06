Sace - StartupItalia | insieme per uno dei più grandi eventi italiani dedicati all' innovazione

Roma, 15 giu. - Il 27 giugnoinsieme arealizzerà, per la prima volta a Roma,open summit, dal 2015 uno dei più importanti eventi italiani dedicati all'innovazione, che ogni anno fa tappa in ...Il prossimo appuntamento conOpen Summit sarà a Roma in occasione di SIOS23 Summer: Insieme, main partner, per approfondire la contaminazione reciproca tra startup, PMI e ...Proprio due giorni fa si sono conclusi i nostri primi FreeDays, veri e propri giorni della ... il 27 giugno saremo main sponsor con l'Università Luiss Guido Carli diOpen Summit, ...

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Il 27 giugno Sace insieme a StartupItalia realizzerà, per la prima volta a Roma, StartupItalia open summit, dal ...Per la prima volta SIOS arriva a Roma. L’evento di StartupItalia in main partnership con SACE e in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli, prevede diversi incontri sui temi della sostenibil ...