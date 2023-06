Sabato si terrà l’11ª edizione di “Salerno Letteratura”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dal 17 al 24 giugno sil’undicesimadi. Saranno oltre centosessanta gli ospiti, italiani e internazionali, che animeranno il centro storico diper confrontarsi con il pubblico e rendere omaggio alla figura di Domenico Starnone, a cui il festival è dedicato in occasione dei suoi ottant’anni. Il tema scelto per questaprende infatti spunto dalla sua ultima pubblicazione L’umanità è un tirocinio (Einaudi), e a lui è stata affidata la prolusione. Tra i protagonisti di quest’anno:Niccolò Ammaniti, Luc Dardenne, Chiara Gamberale, Ayelet Gundar-Goshen, Geoff Dyer, Emilio Isgrò, Anthony Pagden, Roberto Esposito, Matteo Paolillo, Sydney Sibilia, Javier Castillo, Amir Issaa, Patrizia Rinaldi, Gian Mario Villalta, Antonio Monda, Kasey ...

Un appuntamento imperdibile con i giganti della musica urban italiana: l'evento si29 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove, per la prima volta, i più importanti nomi ...FORLÌ - Da giovedì 15 a17 giugno torna a Forlì il Festival Caterina Sforza, L'Anticonformista. Tre giorni di incontri, musica e spettacoli dedicati alla figura della nobildonna vissuta tra la fine del Quattrocento e ...Cosa c'è da sapere Inaugurazione:17 giugno, ore 17. Ingresso libero e gratuito. Dove: Museo Civico di Erba, presso Villa Ceriani, via Ugo Foscolo 23 " Erba (CO) Orari di apertura: martedì 9 - ...