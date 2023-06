(Di giovedì 15 giugno 2023)spiega la strategia dell’. La legge delimpone al club di cedereun giocatore di grossa caratura per poi pensare alle entrate NORMALITÀ ? Sandro, in collegamento su Radio Sportiva, si esprime sulla situazione in casa: «Zhang deve fare unaeccellente, così si dice. I conti li ha messi a posto con la Champions League, ma deve fare unaimportante per fare. La sostenibilità sta diventando un aspetto che accomuna il Napoli che ha vinto lo Scudetto, il Milan che lo ha vinto l’anno, la Roma, la Juventus. Quello che sta facendo Zhang è nella normalità. Entrano 60 milioni per Barella, boh, non credo, ed entrano 60 per un difensore e un centrocampista. È ...

'Se va a chiedere i giocatori in prestito, l'evidentemente i soldi non ce li ha - il parere del giornalista Sandroa 'Radio Radio' - Li prendi gratis, ma paghi gli ingaggi e ti costano ...L'è in condizione. Inzaghi ha fatto un bel lavoro'. SACCHI E LE CRITICHE - 'Fa bene Inzaghi a ... Nei discorsi alla squadra guardava solo me e, per far capire ai giocatori che dovevano ...... dove l'disputerà la finale di Champions League . Tra maxi sch ermi e bar, tantissimi (ma ... Rain, Oriana, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa e tantissimi ...

Sabatini: «Inter, prima cessione top e poi mercato. È la normalità!» Inter-News.it

Missione del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, a Londra per parlare con Chelsea di Lukaku e Koulibaly: le reazioni ...Il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alle Finali di Nations League, in programma in Olanda dal 14 al 18 giugno. Mancini punta ...