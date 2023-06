Russia-Ucraina | Putin pronto a nazionalizzare aziende occidentali

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – Una mossa estrema, più volte minacciata e ora molto più vicina alla realtà: Vladimirsi prepara alerimaste in. Almeno quelle considerate “cattive”, che non stanno al gioco dettato da Mosca, rendendo molto più complicato lasciare il Paese. Lo scrive il Financial Times, facendo riferimento a un provvedimento ordinato dal Cremlino per rendere possibile acquisire asseta prezzi stracciati, un primo passo per pensare misure più draconiane andando verso la piena nazionalizzazione. Le fonti citate dal quotidiano britannico fanno riferimento a una strategia che punta a utilizzare ‘il bastone e la carota’, con l’intenzione di punire leostili e premiare quelle che, al contrario, fossero ...

Sarah Ashton - Cirillo ha pubblicato un video in cui ha sottolineato le discriminazioni a cui è soggetta la comunità Lgbtqia+ ina quasi di leggi repressive: "La bandierarappresenta l'...... Christine Lagarde dopo la comunicazione della banca centrale sui tassi - I rischi per la crescita includono la guerra ingiustificata dellacontro l'e un aumento delle tensioni ...La Crimea è una parte inseparabile dellae non ha nulla a che fare con il conflitto in atto in. Lo ha dichiarato alla radio France Info Marine Le Pen, leader di Rassemblement Nationale, il partito dell'estrema destra francese. ...

La proposta approvata in prima lettura dalla Duma non indica solo una protezione delle generazioni più giovani, per contenere il dissenso interno. Lascia ...La controffensiva delle truppe ucraine va avanti da una settimana ma Kiev ha attivato solo 3 delle 12 brigate addestrate mentre il grosso delle forze è in stand by. Lo sostengono gli analisti occident ...