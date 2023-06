Russia | primo via libera alla legge che vieta di cambiare sesso

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il parlamento russo ha dato ilviaa una dura proposta contro il cambio di. La Duma ha approvato in prima lettura unache vieterebbe gli interventi chirurgici per, a “eccezione dei casi di trattamento di anomalie congenite nei bambini”. La propostainoltre di modificare i documenti personali all’anagrafe esibendo certificati medici di cambio di genere. Secondo un deputato del partito di Vladimir Putin,Unita, la proposta introduce una barriera “penetrazione dell’ideologia occidentale contrariafamiglia”. “Voglio davvero che i ragazzi che ora stanno difendendo l’onore dellaa costo della loro vita tornino a casa e vedano che il paese ...

Primo «sì» della Duma alla legge che vieta di cambiare sesso Avvenire

Il parlamento russo ha dato il primo via libera a una dura proposta contro il cambio di sesso. La Duma ha approvato in prima lettura una legge che vieterebbe gli interventi chirurgici per cambiare ses ...Molti imprenditori si sono impossessati di intere catene spendendo relativamente poco – Le storie di McDonald's e Starbucks e di chi, ora, manda avanti gli stessi business ma con nomi differenti ...