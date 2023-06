Russia | la Duma approva la legge che vieta il cambio di sesso

'Voglio davvero che i ragazzi che ora stanno difendendo l'onore dellaa costo della loro vita tornino a casa e vedano che il Paese è cambiato', ha dichiarato su Telegram secondo l'Afp ...Laha approvato in prima lettura una proposta di legge che vieta ingli interventi chirurgici per cambiare sesso, a "eccezione dei casi di trattamento di anomalie congenite nei bambini": lo ...... the document notes that Berlin's cooperation with NATO 'does not aim at confrontation' with,... Statedeputy Adam Delimkhanov - Chechen - said that he met with the governor of the Belgorod ...

Primo «sì» della Duma alla legge che vieta di cambiare sesso Avvenire

Il parlamento russo sta per approvare, infatti, una norma che porterà, piano piano, al divieto assoluto di interventi per il cambio di sesso. Una proposta di legge, in prima lettura, è stata già ...Il parlamento russo ha dato il primo via libera a una dura proposta contro il cambio di sesso. La Duma ha approvato in prima lettura una legge che vieterebbe gli interventi chirurgici per cambiare ses ...