Russell Crowe | chi è | età | carriera | Il Gladiatore | oggi | Oscar | ultimo film | concerti in Italia | moglie e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, in esclusiva,, in collegamento da Sydney. Il protagonista del “” si presenta, questa volta, nelle vesti di musicista e cantante in un tour che lo vedrà impegnato in una serie diin giro per l’. E si racconterà a cuore aperto, dallaall’amore. View this post on Instagram A post shared by(@) Dagli esordi al debutto dell’attore...