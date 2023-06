Rugby | Mondiali 2023 | Caos Galles Gatland “A saperlo non sarei tornato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Ho capito ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no?” cantava Enzo Jannacci e, probabilmente, a Cardiff lo sta canticchiando anche Warren, sempre che conosca Jannacci. Sì, perché il ct neozelandese delsi è pentito di esseresulla panchina dei Dragoni e, forse, lo avesse saputo prima non avrebbe accettato. Ilinsta passando uno dei momenti più difficili della sua storia. Scandali sessuali, una crisi economica, dimissioni in Federazione, i giocatori che mesi fa hanno minacciato di non scendere in campo e scioperare e, ora, alcuni dei rugbisti più iconici e forti della nazionale che hanno deciso di ritirarsi alla vigilia dellaWorld Cup. Quando erano già stati inseriti ...