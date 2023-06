Rugby | Kieran Crowley non sarà più l’allenatore dell’Italia dopo i Mondiali 2023

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un po’ a sorpresanonpiùdell’Italin Francia del prossimo mese di settembre. Una decisione arrivata quest’oggi con l’annuncio da parte della federazione, che saluta un CT capace di portare la nazionale azzurra alla storica vittoria in Galles nel Sei Nazioni e poi al successo di Firenze contro l’Australia. Probabilmentepaga l’ultimo Sei Nazioni chiuso senza vittorie, nonostante alcune prestazioni davvero importanti da parte degli azzurri. Il CT neozelandese ha un bilancio di sei successi e tredici sconfitte sulla panchina italiana ed ora dovrà preparare un Mondiale che si prospetta davvero molto complicato per l’Italia, che è stata inserita nel girone con gli All Blacks della Nuova Zelanda ...

