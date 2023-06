Rugby | Kieran Crowley non sarà più il ct | l' addio dopo il Mondiale

(Di giovedì 15 giugno 2023) La strade die della Nazionale Italiana distanno per separarsi. Oggi, giovedì 15 giugno, è stato ufficializzato dalla FIR che il contratto al tecnico neozelandese nonrinnovato. La Coppa del mondo diche si giocherà a settembre in Francial'ultima grande...

Il ct dell’Italia di rugby, Kieran Crowley, lascerà l'incarico al termine dei Mondiali di Francia 2023, che si svolgeranno dall’8 settembre al 21 ottobre. Lo annuncia la FIR, che ha deciso di non ...Addio dopo 2 anni alla guida degli azzurri. Col tecnico neozelandese la prima vittoria in Galles e la prima sull’Australia. Dopo Francia 2023 al suo posto l’argentino Gonzalo Quesada