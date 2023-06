Rugby | Kieran Crowley non sarà più il ct dell’Italia | lascia dopo la World Cup in Francia

(Di giovedì 15 giugno 2023) La FIR ha reso noto la separazione con, che smetterà di essere il ctdellaCup in. La federazione non ha dunque rinnovato il contratto al selezionatore azzurro, che andrà viadue anni dalla nomina. Il tecnico neozelandese, un passato da estremo degli All Blacks, ha ottenuto sei vittorie e tredici sconfitte fin qui alla guida degli azzurri. Due i momenti topici: la vittoria a Cardiff nel Sei Nazioni 2021 e la vittoria contro l’Australia pochi mesi fa a Firenze, la prima nella storia. SportFace.

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana diCrowley , ha diramato la lista degli atleti convocati per il secondo raduno in calendario a Pergine Valsugana, in programma dal 18 al 24 giugno, in preparazione dellaWorld Cup ...... 39 anni, capitano per 92 dei suoi 142 caps degli azzurri, semplicemenente il più grande giocatore nella storia del nostroe nel gotha di quello planetario. 'Eventuale' perchè il ct...Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato l'elenco degli atleti convocati per il primo raduno " in preparazione per laWorld Cup 2023 " in ...

Crowley lascerà la guida degli Azzurri al termine della Coppa del Mondo che si giocherà in Francia, a settembre. Lo ha annunciato il Ct in un'intervista nella quale spiega come la sua volontà fosse qu ...