Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli De Laurentiis | “A lui il più sincero benvenuto”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilha già il successore di Luciano Spalletti. Dopo neanche due settimane dalla festa scudetto, il club campione d’Italia ricomincia dail tecnico francese che in Italia ha guidato la Roma dal 2013 al 2016, prima di approdare all’Olympique Marsiglia e poi passare in Arabia Saudita all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ildegli azzurri. Il suo nome era tra quelli che si sono succeduti in questi giorni caldi ma l’ufficialità è arrivata a sorpresa, soprattutto dopo che erano trapelati voci in merito al possibile ingaggio di un altro tecnico francese, Christophe Galtier in uscita dal Psg., reduce dall’esperienza finita male in terra saudita, era dunque una delle alternative mentre era rimasta ancora in piede l’ipotesi di Rafael ...

"Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudisarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!". Con queste parole, su Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis annuncia il ...ha detto sì ma sa che non e' una prima scelta. Ad ora e' un piano B o forse C. Qualche chance per Galtier ma su questa pista i dubbi superano le convinzioni ed e' vero che e' stato l'...... un campo polivalente per basket, pallavolo e calcio a 5 (in Arabia Saudita la cultura della polisportiva è il modello preferito), piscina e una conference room dove l'allenatoreprepara ...

