Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sara’il successore di Spalletti sulla panchina delcampione d’Italia. Lo annuncia la societa’ partenopea sui social: “e’ ildel! Benvenuto Mister”, scrive ilsu Twitter. “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signorsara’ ildel. A lui il piu’ sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”. Con queste parole, su Twitter, il presidente del, Aurelio De Laurentiis annuncia il successore di Luciano Spalletti. Il tecnico francese, dunque, torna in Italia dove ha gia’ ...

L'annuncio di Garcia sulla panchina del Napoli è stato una sorpresa, ma a quanto pare poco positiva per i tifosi. 'Colpa' di Aurelio De Laurentiis, che ha alzato parecchio le aspettative dopo essersi separato ...

Il Napoli ha scelto. La complicatissima eredità di Luciano Spalletti sarà raccolta da Rudi Garcia. Niente Luis Enrique e niente Galtier dunque, col francese che ha sbaragliato la concorrenza e convint ...Ha vinto uno dei ballottaggi più interessanti delle ultime settimane. Rudi Garcia è pronto a sedersi sulla panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis: ...