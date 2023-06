(Di giovedì 15 giugno 2023) Colpo a sorpresa del, che contrariamente alle previsioni, ha individuato inl’che raccoglierà l’eredità di Luciano Spalletti. Per il francese, 56 anni, si tratta di un ritorno nel campionato italiano dopo l’esperienza alla Roma dal 2013 al 2019. ILANNUNCIAÈ stato il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ad ufficializzare l’ingaggio del tecnico francese sul proprio profilo Twitter: “Ho il piacere di annunciare ch, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signorsarà ildel. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo” LA CARRIERA ...

è il nuovo allenatore del Napoli . Il tecnico francese è stato scelto da De Laurentiis come successore di Spalletti sulla panchina azzurra: tutti i dettagli sulla sua carriera , sulla ...21.12 Calcio:Napoli,è il nuovo tecnico E'il nuovo tecnico del Napoli. Siederà sulla panchina su cui Spalletti (che ha lasciato per prendersi un periodo di riposo) ha appena vinto il campionato. L'annuncio lo ha fatto il ...è il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha annunciato il club campione d'Italia con una nota sul proprio sito ufficiale. 'Aurelio De Laurentiis ha il piacere di annunciare che il signor...

Napoli, De Laurentiis annuncia Rudi Garcia Fantacalcio ®

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il colpo di teatro di Aurelio De Laurentiis è arrivato così come era nelle previsioni. Il presidente, in modo inaspettato, in serata, ha comunicato di ave ...Rudi José García sarà il nuovo mister degli azzurri. Lo comunica la stessa società con un tweet. L'allenatore francese, di origine spagnole, ex della Roma dal 2013 al 2016, è stato fino ad aprile ...