Rudi Garcia al Napoli | colpo firmato De Laurentiis

NAPOLI - "Abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio" . Alzi la mano chi non l'ha mai sentita: ma di frasi pronunciate dal nuovo allenatore del Napolice ne sono davvero tante, molte concentrate nel triennio vissuto da allenatore della Roma . "E' un peccato che a Torino l'area sia larga 17 metri" , pronunciata dopo la partita con la ...L'annuncio disulla panchina del Napoli è stato una sorpresa, ma a quanto pare poco positiva per i tifosi. 'Colpa' di Aurelio De Laurentiis, che ha alzato parecchio le aspettative dopo essersi separato ...Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione, in cui ci sarà da difendere lo scudetto appena conquistato: si tratta di, ex allenatore dell'Al - Nassr e, in Italia, della Roma. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo ...

Napoli, De Laurentiis annuncia Rudi Garcia Fantacalcio ®

Il tecnico fa ritorno in Italia dove ha già avuto un'esperienza sulla panchina della Roma Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli: come riportato da… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...