Ruba l’incasso di una pizzeria | al via il processo

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito ai domiciliari lo scorso 11 marzo dopo l’arresto da parte della Squadra Mobile per il furto delin unadi via Gaetano Rummo a Benevento. Per questa vicenda è finito aGiovanni Altieri, 46 anni, di Benevento, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, approfittando dell’assenza del titolare, sarebbe entrato nel locale e avrebbe prelevato dalla cassa circa 700 euro. Questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, dinanzi al giudice Perrotta, si è tenuta la prima udienza nel corso della quale sono state discusse questioni preliminare e il legale dell’imputato, l’avvocato Luca Russo, ha chiesto una perizia psichiatrica per l’uomo, ma il giudice per il momento non ha accolto la richiesta e si è riservato di decidere all’esito ...

