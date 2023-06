Route d’Occitanie 2023 | Van den Berg vince davanti a Elia Viviani nella tappa dei ventagli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Marijn Van denla primadella: battuto in una volata ristretta. Una primadecisamente intensa, con il vento che ha scompaginato le carte nel finale, dividendo il gruppo in più parti ed escludendo dallo sprint alcuni tra i velocisti più attesi. Frazione subito intense dai primi colpi di pedale: provano a prendere il sopravvento Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma) , Mario Aparicio Munoz (Burgos-Bh) , Antonio Eric Fagundez Lima (Burgos-Bh) , Hindsgaul Jacob Madsen (UNO-X Pro Cycling Team) , Yael Joalland (CIC U Nantes Atlantic) , Maxime Urruty (Nice Metropole Cote d’Azur) e Théo Delacroix (St.Michel – Mavic – Auber93) e Peio Goikoetxea Goiogana (Euskaltel-Euskadi). Vantaggio che rimane stabile ...

Filippo Ganna torna alle gare dopo lo stop per Covid al Giro'Italia. Domani, 15 giugno, prenderà il via alla. La corsa a tappe francese terminerà domenica 18 giugno. Faranno parte della squadra Ineos Grenadiers anche Elia Viviani, Michael Leonard, Luke Plapp, Brandon Rivera, Luke Rowe e ...Bonifazio non vinceva da quasi un anno, dalla quarta tappa della2022 e non vinceva una tappa di una corsa in Italia da più di 8 anni. Il suo unico successo da professionista in ...Nell'ultima tappa invece del breve è stato l'italiano Nicolò Bonifazio ra ritrovare finalmente la vittoria e conquistare la quarta e ultima tappa della, la Angles Auterive di 191,...