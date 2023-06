Rottamazione cartelle | controlla subito la PEC o la cassetta postale | ecco cosa devi fare subito

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 15 giugno 2023) Potrebbero esserci presto novità importanti per quanto riguarda ladelleIl governo Meloni ha dato la possibilità a moltissimi cittadini italiani di poter mettersi in regola con il pagamento delle tasse.la Pec se vuoi ottenere ladelle– IlovetradingNella legge di Bilancio è prevista infatti la possibilità di ottenere una vera e propriadelleesattoriali, che rappresenta un’occasione per molti cittadini in debito col fisco di adempiere ai propri obblighi. Mancano pochi giorni, però, e non si potrà piùrichiesta.re la Pec e lasarà quindi ...