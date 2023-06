Roma | Renzi | ' a p Chigi firmai legge su omicidio stradale | basta follie alla guida' **

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Quando ero a Palazzoho firmato lasull', per punire chi si mettesotto effetto di alcool o stupefacenti. Ricordo le critiche di allora ma anche la commozione delle famiglie delle vittime". Così Matteosu twitter. "Quello che è successo a Roma ieri, con la morte del piccolo Manuel, rientra pienamente nella casistica dell'. E il fatto che i protagonisti dell'incidente stessero girando un video per YouTube per aumentare le visualizzazioni rende la circostanza ancora più atroce. Vi prego: la sicurezzaè troppo importante. Sembra una frase algida e banale ma ce ne rendiamo conto solo quando succede qualcosa a un amico o a ...

Avellino . 'Sulla riforma della scuola la preoccupazione c'è, ma comincio a essere ottimista pensando a quando eravamo quasi in campagna elettorale e qualche imbecille adel Governoaveva inventato l'algoritmo: prendevano insegnanti da Napoli di 50 anni con tre figli e li mandavano a Bolzano. Ma si può essere così imbecilli'. Lo dice il presidente della ..., 15 giu. " "Sabato 17 giugno la senatrice Raffaella Paita, nella sua veste di coordinatrice ... Il senatorenon sarà presente per impegni pregressi". Così in una nota l'ufficio stampa di ...- 'Lo squallore non si ferma davanti alla morte. Quando muore una personalità del genere la ... E' quanto ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo(foto), a Mattino Cinque, poche ore ...

La più aggressiva è Giorgia Meloni: tra lutti nazionali, riforme della giustizia (mai riuscite al Cav) e l’idea dell’anno zero, ha cominciato ad appropriarsi ...La redazione è uscita dai propri studi televisivi per una giornata di incontri dedicati a politica, economia e attualità. Ecco l'intervento del leader di Italia Viva in diretta ...